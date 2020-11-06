Женева, Швейцария, , 10:39 — REGNUM В настоящее время мировому сообществу необходимо начать подготовку к новой пандемии. Об этом 6 ноября говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое распространено в преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

В сообщении указывается, что человечеству необходимо «готовиться к новой пандемии уже сейчас».

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — также отмечается в заявлении.

При этом уточняется, что вопрос о подготовке к новой пандемии будет одним из главных на предстоящем форуме.

Отметим, 73-й ежегодной сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в период с 9 по 14 ноября и будет проведена в формате телеконференции.