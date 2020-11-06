Калуга, , 10:34 — REGNUM Каникулы для учащихся школ в Калуге, Обнинске и ещё в ряде районов Калужской области будут продлены на неделю. Об этом 6 ноября в своём телеграм-канале написал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Admoblkaluga.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

»Школьные каникулы в Калуге, Обнинске и некоторых районах Калужской области, где высок уровень заболеваемости среди учителей, продлеваются еще на неделю», — говорится в сообщении.

В других районах области, где эпидемиологическая обстановка более спокойная, решение о продлении каникул может быть принято по отдельным школам, где много заболевших учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о продлении каникул для школьников на неделю приняли власти Ивановской области. В Воронежской области для учащихся средних и старших классов в течение двух недель после каникул, с 9 ноября по 22 ноября, будет действовать дистанционный формат обучения.

Читайте развитие сюжета: В Калуге рост заболеваемости у педагогов продлил школьные каникулы