Пенза, , 10:48 — REGNUM На территории всех муниципальных образований Пензенской области организованы ежедневные рейды по соблюдению масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры и в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления транспорта.

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В период с октября по ноябрь сотрудниками полиции, представителями администраций районов, управления транспорта Пензенской области выявлено 97 нарушений масочного режима среди водителей и пассажиров общественного транспорта. За отсутствие лицевой маски им грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей.

Главная задача подобных рейдов — призвать каждого пассажира к необходимости носить защитные маски в общественных местах, заботиться, уважать свое здоровье и интересы окружающих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в очередной раз продлили действие режима повышенной готовности, на этот раз — до 12 ноября. жители должны соблюдать безопасную дистанцию, в том числе в общественных местах и на транспорте, за исключением услуг такси. Помимо этого, в регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей (торговые объекты, общепит, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий), при посещении организаций, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

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