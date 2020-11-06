Чебоксары, , 10:32 — REGNUM В Чувашии состояние более 550 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжёлое, на ИВЛ находятся свыше 50 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, заявил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

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По его словам, на утро 6 ноября на стационарном лечении в республике находятся 2160 пациентов с коронавирусом.

«Из них тяжёлых — 554 человека, крайне тяжёлых — 51, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких. Состояние средней степени тяжести — у 1375. Число активных больных — 1344», — сказал Владимир Степанов.

Суточный темп прироста выявляемых случаев заражения составляет 0,6% (в РФ — 1,1%). По данным управления Роспотребнадзора по Чувашии, в октябре по сравнению с сентябрём рост выявляемых случаев заражения составил 12,9%.

Всего с начала пандемии в Чувашии проведено 276 тыс. исследований на коронавирус в отношении 253 тыс. человек. Добровольное тестирование прошли 41 тыс. жителей, коронавирус подтверждён у 979 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 10 198 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 8701 человек (85,3%), скончался 161 пациент с COVID-19.

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