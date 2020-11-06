Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 10:31 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске по требованию прокуратуры холодная вода из-под крана приведена в соответствие с требованиям СанПиН. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее жители многоквартирных домов Ноябрьска жаловались на «чёрную, словно нефть», холодную воду, которая не соответствовала питьевым требованиям.

В ходе прокурорской проверки было установлено в водопроводной воде Ноябрьска превышение по марганцу и железу. Руководителю ресурсоснабжающей организации АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» было внесено представление об устранении недостатков. А также возбуждено административное дело по ст. 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»).

В настоящее время питьевая вода соответствует нормативам, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.