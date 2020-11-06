Гавана, , 10:30 — REGNUM Власти Кубы планируют привить от коронавируса всех своих жителей в 2021 году. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

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«Куба к концу этого года будет располагать четырьмя вакцинами-кандидатами от COVID-19 на этапе клинических испытаний, вакцинация всего населения будет проведена в 2021 году», — написал министр.

По его словам, вопреки санкционному давлению со стороны властей США, «гуманистический характер кубинской науки» позволит преодолевать все сложности и продолжать спасение жизней.