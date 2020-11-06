Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM Парк «Зелёная роща» в Екатеринбурге будет дополнительно приведён в порядок после актов вандализма, сообщили в пресс-службе мэрии местным СМИ.

Ожидалось, что парк сдадут 3−6 ноября, но подрядчик даже не приглашал муниципальную комиссию. Пока говорить об этом рано, сообщили в горадминистрации.

Ранее представители подрядчика обвинили жителей города в том, что те якобы начали разрушать парк. Компания самостоятельно займётся «доводкой» парка.

«Все результаты деятельности горожан (по версии подрядчика) он устранит за свой счёт», — цитирует пресс-службу мэрии «Областная газета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации города заявили, что установят в открытый после реконструкции парк камеры видеонаблюдения.

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