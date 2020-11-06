Челябинск, , 10:28 — REGNUM В Челябинской области за сутки подтверждено ещё семь случаев смерти пациентов с COVID-19. Такие данные 6 ноября сообщает оперштаб.

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Пять граждан умерли от COVID-19. Среди них 63-летний и 70-летний мужчины, а также женщины 63, 68 и 85 лет. Ещё две женщины умерли от других причин. У 63-летней пациентки был хронический лимфолейкоз, а у 73-летней — сахарный диабет и острый инфаркт миокарда.

Отметим, сразу семь случаев смерти пациентов с коронавирусом на Южном Урале фиксируют уже не первый раз. В частности, такое же количество было в сводках оперштаба на утро 5 ноября и на утро 31 октября.

С начала пандемии от ковидной пневмонии в регионе скончались уже 194 человека. Ещё 484 умерли от других заболеваний.