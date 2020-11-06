Москва, , 10:25 — REGNUM Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по факту публикации ИА REGNUM материала «Москвичам рассылают ошибочные СМС о COVID-19».

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Как оказалось, несмотря на то, что заболевшая москвичка дважды уточняла адрес, по которому проживает, сообщения родителям детей автоматически были сгенерированы и направлены в соответствии с утверждёнными алгоритмами. Ошибке нашлось объяснение: «Женщина сдавала ПЦР-анализа как сотрудник одного из медучреждений Москвы в рамках регулярных тестирований медработников. По данным медорганизации, в качестве места проживания у сотрудницы указан адрес прописки». Для эффективности эпидемиологического расследования, при сдаче анализа необходимо сообщать адрес фактического проживания, так как очень часто он не совпадает с местом регистрации.

Если по адресу проживания заболевшего (указанного при сдаче ПЦР), согласно информации «Московской электронной школы», живут дети, их родителям автоматически отправляются СМС-уведомления о том, что ребёнок проживает по одному адресу с заболевшим, и поэтому в течение двух недель не может посещать школу или детский сад.

В Департаменте здравоохранения Москвы уточнили: «В случае если, по мнению родителей, получивших СМС, произошла ошибка, они могут обратиться в образовательное учреждение и написать соответствующее заявление о том, что ребенок не проживал по указанному адресу».

Добавим, что после ситуации, описанной в материале ИА REGNUM, типовой бланк соответствующего заявления решили доработать, как раз на случай, если некорректно указан адрес проживания заболевшего. Такие бланки в ближайшее время должны поступить в учебные и дошкольные учреждения.