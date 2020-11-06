Нур-Султан, , 10:16 — REGNUM Казахстанские медики призвали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева освободить бывшего министра здравоохранения республики Елжана Биртанова, сообщает 6 ноября издание Zakon. kz со ссылкой на соответствующую петицию.

Работники системы здравоохранения, подписавшие петицию, считают Биртанова лучшим министром за всю историю независимого Казахстана. По их мнению, арестованный экс-министр улучшил положение медиков.

Среди прочих заслуг Биртанова называется запуск обязательной системы медицинского страхования, внедрение нового Кодекса здоровья и повышение уровня корпоративного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

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