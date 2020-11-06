Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова по итогам поездки в Бурятию заявила о намерении взять на контроль вопросы, связанные с коренными малочисленными народами республики, а также защиты озера Байкал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Омбудсмен обратился внимание юридическую коллизию, характерную только для Бурятии. Здесь часто интересы жителей сталкиваются с экологическими нормами из-за близости озера Байкал. В связи с этим она заявила о необходимости поправок в федеральное законодательство, которое не учитывает права и интересы людей.

«И нужно обсуждать эту тему и снимать те запреты, которые не просто ограничивают права человека, они ограничивают саму жизнь человека. Буду обращаться в соответствующие федеральные органы», — отметила уполномоченный.

Уже сейчас в аппарате Москальковой занимаются вопросом соблюдения прав жителей Тункинского района, территория которой совпадает с территорией Тункинского нацпарка. В результате местное население не может оформить права на землю, открывать новые социальные объекты.

Напомним, этой же проблемой заинтересовались ранее в Генпрокуратуре РФ. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре республику посетила комиссия ведомства.

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