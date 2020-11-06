Москва, , 10:15 — REGNUM Родители назвали профессии, которые неприемлемы для их детей. Возглавили рейтинг нежелательных профессий дворник (10%), продавец, кассир (7%) и уборщик (6%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Также родители не желают, чтобы их ребенок стал полицейским (5%), грузчиком или водителем (по 4%), чиновником (4%). Не хотят видеть ребенка педагогом 4% опрошенных, медиком — 3%.

Против профессии военнослужащего и рабочего по 3% родителей, бухгалтера, артиста и менеджера — по 2% респондентов. Запрещают детям становиться блогерами 2%. При этом 8% родителей готовы поддержать любой выбор ребенка.

Опрос проведен 16 октября — 3 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 360 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 49% жителей России считают, что связанные с информационными технологиями специальности являются наиболее востребованными для детей.

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