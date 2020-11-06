Челябинск, , 10:13 — REGNUM В Челябинской области за 5 ноября был выявлен 181 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Среди них пятеро школьников. Общее количество обнаруженных с весны носителей инфекции достигло 21 323.

Больных COVID-19 насчитывается 5050 человек. За сутки были выписаны 130 выздоровевших, а с начала пандемии — 15 553. Как сообщало ИА REGNUM, с сентября число ежесуточно выявляемых на Южном Урале носителей коронавируса растёт. Подобная тенденция отмечена во многих других регионах России.