Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:21 — REGNUM Полицейские Ленинградской области ликвидировали в городе Сосновый Бор (здесь расположена Ленинградская АЭС и действует аналог пограничного режима) подпольное казино, изъяли десятки единиц игрального оборудования и задержали предполагаемого организатора азартных игр. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подпольное казино было обнаружено в доме №36 по Молодежной улице. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведения азартных игр.

После чего в урочище Пярнушки Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области был задержан 42-летний ранее судимый мужчина. Именно его полицейские подозревают в причастности к организации нелегального казино.

«В ходе обыска по месту проведения азартных игр и по месту проживания злоумышленника было обнаружено и изъято 39 игровых автоматов, — уточнили в ведомстве. — Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают других участников противоправной деятельности.