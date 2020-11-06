Пермь, , 10:12 — REGNUM Пермский краевой суд сегодня, 6 ноября, вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Власов с гитлеровцами

В рамках онлайн-акции «Бессмертный полк» молодой человек разместил фото изменника Родины генерала Андрея Власова. Как отмечает издание «Коммерсантъ», изначально господин Даниил Ш. признал вину, но со сменой защитника изменил свою позицию. Как утверждал новый адвокат, его подзащитный хотел лишь показать положительную роль Власова во время обороны Москвы, а также Пражского восстания в мае 1945 года, когда войска Русской освободительной армии (вооруженное формирование под командованием генерала Власова) стали сражаться с немецкими войсками.

Суд назначил молодому человеку девять месяцев исправительных работ. Стоит отметить, что в сентябре за аналогичный поступок был осужден бывший студент колледжа Даниил С. Он приговорён к 200 часам исправительных работ.

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