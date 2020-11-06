Якутск, , 10:29 — REGNUM Власти Якутска утвердили стоимость платной услуги по захоронению умерших от COVID-19 и его осложнений.

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В Якутске стоимость погребения варьируется от 21 870 до 27 107 рублей в зависимости от размера могилы. Возмещение из местного бюджета на захоронение предлагается 8751 и 10 207 рублей соответственно.

Похоронить одинокого умершего, не имеющего родных, стоит 17 598 и 29 037, ритуальной компании бюджет вернёт 8818 и 20 257.

Роспотребнадзор РФ отменил свои «рекомендации по захоронению умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией», после того как выяснилось, что вирус погибает вместе с носителем, пишет Sakhaday.ru

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во время пандемии коронавируса более чем на треть вырос спрос на услугу кремации.