Симферополь, , 10:09 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 6 ноября написал в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Это сразу на 77 случаев заражения меньше, чем было подтверждено сутками ранее.

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По информации, опубликованной Аксёновым, из 130 новых пациентов у 30 заболевание протекает бессимптомно. 77 носителей были выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Всего за сутки лаборатории региона обследовали 2618 человек.

Всего на 6 ноября в Крыму подтверждено 10 652 случая заражения, выздоровели 6091 человек. Скончались 159 пациентов, в том числе шесть за последние сутки.

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