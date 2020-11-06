Чебоксары, , 10:04 — REGNUM В Чувашии с начала каникул заражение коронавирусом подтверждено у 19 школьников, всего в новом учебном году COVID-19 выявлен у 108 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, было заявлено на заседании регионального оперативного штаба.

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская проинформировала, что с начала каникул в республике заражение коронавирусом подтверждено у 19 школьников и четырёх детсадовцев, а также четырёх сотрудников образовательных организаций.

«Проводим детальный анализ. Конечно, не все они заболели одномоментно, там есть лица, которым тест был отобран в предыдущие дни. Возможно, связано с тем, что не сразу получили тесты. Сейчас разбираемся. Выявлены единичные случаи, в основном это были контактные лица», — сказала Луговская.

Министр здравоохранения республики Владимир Степанов добавил, что с начала учебного года заражение коронавирусом подтверждено у 108 детей в 27 образовательных организациях: 22 школах, трёх детсадах и двух средних профессиональных заведениях.

На дистанционном обучении находятся две группы студентов двух образовательных учреждения, также продлены плановые каникулы в одном школьном классе.

Напомним, школьники ушли на каникулы 2 ноября, учёба будет возобновлена 9 ноября.

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