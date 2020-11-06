Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Разработчики симулятора программ космических полётов Kerbal Space Program 2 отложили его релиз на 2022 год. Публикацию они разместили 5 ноября на форуме проекта.

Представитель студии Intercept Games Нейт Симпсон сообщил, что игра не выйдет осенью 2021 года, как было запланировано изначально. Он отметил, что разработчики поставили перед собой «огромную техническую и творческую задачу».

«Недостаточно предоставить кучу новых функций — эти функции должны быть объединены в одно стабильное, отточенное целое», — написал Симпсон, добавив, что Intercept Games создаёт «надежный фундамент», который позволит геймерам и создателям модификаций использовать игру на протяжении «десяти лет или больше».

«Оказывается, (создание — ИА REGNUM) игры занимает много времени, когда вам приходится начинать с нуля, потому что вы напортачили со своим первоначальным разработчиком», — отметил в комментариях к статье Kotaku один из читателей портала.

Напомним, в июне 2020 года СМИ сообщили о скандале, который возник вокруг проекта Kerbal Space Program 2, одним из участников которого является издатель Take-Two. Бывшие сотрудники Star Theory, которая изначально занималась разработкой симулятора, сообщили, что действия Take-Two стали причиной закрытия студии, которое состоялось 4 марта 2020 года.

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