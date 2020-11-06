Джакарта, , 10:00 — REGNUM Власти Джакарты заявили, что в настоящее время двум кинотеатрам Cinepolis и CGV разрешили принимать посетителей при условии, что залы будут заполнены лишь на 50%, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что ряд кинотеатров в столице Индонезии, принадлежащих сетям CGV и Cinepolis, вновь открылись 21 октября 2020 года. Помимо Джакарты, сеть кинотеатров CGV открылась также в Бандунге.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Джакарты снова разрешили жителям проводить свадебные церемонии в отелях, конференц-залах и холлах на фоне неутихающей пандемии коронавируса.

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