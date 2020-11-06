Петропавловск-Камчатский, , 09:58 — REGNUM На Камчатке медики получили вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Три недели назад от коронавируса были привиты 42 медработника из разных учреждений края. Вторую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак», произведенной в Национальном Исследовательском Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, добровольцы получают после консультации с терапевтом.

Главный врач противотуберкулёзного диспансера Камчатки Андрей Громов рассказал, что после первой прививки не заметил никаких негативных изменений. Он вёл активный образ жизни, занимался физкультурой.

«Думаю, эту вакцину можно предлагать населению», — сказал Громов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 399. За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 6 122 жителей.