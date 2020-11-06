Барнаул, , 09:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 ноября, по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6105 человек, +46 за последние сутки) и ОРВИ (8501 человека, + 160 за последние сутки).

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Не обошлось без 13 новых жертв коронавируса. Общее число погибших в Алтайском крае составляет уже 844 человека.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 20 568 человек, причём ровно 229 из них добавились за последние 24 часа. Тяжелобольных насчитывается 602 (+13 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 180 пациентов (минус три за последние сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 555 (+14 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 17 261 человек (+173 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 ноября, в Алтайском крае было зарегистрировано 11 новых жертв коронавируса.

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