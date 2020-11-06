Тамбов, , 09:55 — REGNUM В Тамбовской области за прошедшие сутки подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем сутками ранее. Данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 ноября.

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В числе новых пациентов шестеро детей — это мальчики в возрасте пяти, семи и 16 лет и девочки в возрасте пяти, 12 и 16 лет. Старшему из взрослых пациентов 88 лет.

Всего на 6 ноября в Тамбовской области подтверждено 10 435 случаев заражения коронавирусом, 8743 человека выздоровели. Скончались 55 пациентов с COVID-19. В стационарах лечится 761 человек с коронавирусом, диагноз «пневмония» у 692 человек.