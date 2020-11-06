Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В Петербурге мошенники решили заработать на требованиях к бизнесу в связи с коронавирусными ограничениями. Речь идет о QR-кодах, которые предприятия должны получить, чтобы иметь право свободно работать в текущей эпидемической обстановке.

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По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, участились случаи, когда предпринимателям предлагается заплатить за получение такого кода.

«QR-коды, подтверждающие соблюдение в компании стандартов безопасности, выдаются бесплатно. «Центр развития и поддержки предпринимательства» консультирует предпринимателей также бесплатно!» — подчеркнули в ведомстве.

Официальная информация размещается на сайтах crpp.ru, cipit.gov.spb.ru и в социальных сетях Центра.

«Если с вас требуют оплату за получение QR-кода, просьба незамедлительно сообщать об этом факте на почту info@crpp.ru», — добавили в комитете.

Напомним, по состоянию на 1 ноября в Петербурге обследованы на предмет выполнения требований безопасности 23 780 организаций потребительского сектора. QR-код получили 77 207 организаций, что на 85% больше, чем по состоянию на 19 октября.

При проверках на предприятиях общественного питания и розничной торговли самым частым нарушением остаётся отсутствие QR-кода, а также отсутствие разметки для социальной дистанции.