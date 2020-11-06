Москва, , 09:50 — REGNUM В 2021 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован. Об этом сегодня, 6 ноября, на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнёрства» сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

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Она также подчеркнула, что повышение размера маткапитала планируется и в будущем.

«И в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — уточнила Баталина.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы, в 2021 году размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 1 января 2020 года, а также в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составит 483 881,83 рубля.

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Для семей, в которых в 2020 году и позднее появился второй ребёнок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 155 550 рублей. Размер маткапитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.