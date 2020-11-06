Кызыл, , 09:49 — REGNUM В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего за период в регионе подтверждено 10 100 случаев.

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За сутки госпитализировано 59 пациентов с COVID-19. Всего в стационарах Кызыла остается 121 больной, чьё состояние оценивается как тяжёлое. 8 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выздоровели 194 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 167. За весь период выздоровели 9864 человека с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в Минздраве.

Напомним, ранее комиссия по установлению причины смертности в регионе подтвердила ещё пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период эпидемии в республике непосредственно от COVID-19 умерли 125 человек.

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