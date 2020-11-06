Москва, , 09:46 — REGNUM Страны СНГ начнут совместную работу в области цифрового развития общества и цифровой экономики. Проект соглаше6ния об этом одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Страны — участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) намерены взаимодействовать в системе электронного правительства; в создании механизмов поддержки исследовательской деятельности и в подготовке кадров.

Соглашение о сотрудничестве стран СНГ должно быть подписано 6 ноября 2020 года на очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России создадут опорный центр в сфере цифровой экономики.

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