Томск, , 09:46 — REGNUM Вторая четверть в школах Томской области начнётся с 9 ноября в очном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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Такое решение принял региональный оперштаб по предупреждению распространения коронавируса.

Определены параметры, по которым класс или параллель в школе могут перевести на «дистанционку».

»Если у более 1% детей или более 10% сотрудников в коллективе выявлена коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения», — отметила замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Она добавила, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в детских коллективах неоднородна. Например, в некоторых муниципальных образованиях в школах не зафиксированы случаи COVID-19 (город Кедровый) или имеются единичные случаи. Ряд школ находится в так называемой «средней» зоне. В них с начала учебного года фиксировались случаи COVID-19, однако эпидситуация позволяет начать четверть в очном формате.

В школах Томска, Северска, Каргасокского, Тегульдетского и Томского районов зафиксировано наибольшее количество заразившихся. По информации обладминистрации, в указанных муниципальных образованиях в ряде школ параллели 6−8 и 10 классов начнут вторую четверть дистанционно.

В школах-интернатах, действующих при школах интернатных отделениях вводятся карантинные мероприятия. Ученики этих учреждений не будут покидать интернат на выходные дни, уточнила Огородова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября в Томской области выявлено 13 337 носителей коронавируса.

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