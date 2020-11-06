Челябинск, , 09:46 — REGNUM В центре Челябинска прекратит существование автовокзал «Центральный», расположенный возле дворца спорта «Юность». Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Соответствующее распоряжение уже подписал глава региона Алексей Текслер на основании результатов опроса населения. Опрос проводился на портале «Активный житель 74». 73,31% участников голосования посчитали, что в таком объекте на центральных улицах нет необходимости. Чиновники надеются на то, что с закрытием автовокзала будут разгружены дороги и улучшится экологическая ситуация.

«Центральный» является остановочным пунктом для 29 межрегиональных, 75 межмуниципальных и семи международных маршрутов. К февралю 2021 года они будут перераспределены между автовокзалами «Южные ворота» и «Северные ворота».

Как сообщало ИА REGNUM, «Центральный» был создан в 2011 году. Однако его появление вызвало волну критики. В частности, горожанам не нравилось то, что автобусы проезжают по городу, а не останавливаются на окраинах.

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