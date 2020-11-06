Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Власти Свердловской области прорабатывают идею введения QR-кодов в организациях общепита, заявил вице-губернатор Павел Креков местным СМИ.

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В эфире портала «Е1» Креков уточнил, что реализация идеи зависит от технических моментов.

Ранее уральские рестораторы предложили властям отказаться от запрета на ночную работу кафе и баров (с 23:00 до 06:00, время местное). Взамен этого стоит ввести вход по QR-кодам, считают представители отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уже реализовали подобную инициативу, При входе в организацию общепита человек сканируют QR-код, и если он вскоре гость заболел, другие посетители об этом узнают.

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