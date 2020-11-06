Самара, , 09:47 — REGNUM Протоиерей Тарасий Горбатенко скончался от осложнений, вызванных COVID-19 в Самарской области. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Самарской Митрополии.

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По сообщению пресс-службы метрополии, клирик храма в честь Святой Троицы г. Самары протоиерей Тарасий Горбатенко скончался 5 ноября на 41 году жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 ноября в Самарской области за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19. Всего в регионе было выявлено 16 890 случаев заражения коронавирусом, 14 555 человек справились с ним.

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