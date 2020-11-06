Киев, , 09:46 — REGNUM За сутки на Украине выявили 9721 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил 6 ноября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки на Украине 201 человек скончался из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве — более 1 тыс. случаев, на втором месте Харьковская область — 801 случай.

Напомним, что всего за время пандемии на Украине выявили 440 188 случаев заражения коронавирусом, из них 8125 случаев оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов предложил Великобритании помощь в производстве вакцины от COVID-19.

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