Шацкий район, Рязанская область, , 09:41 — REGNUM В превышении должностных полномочий подозревается директор одного из муниципальных предприятий ЖКХ Шацкого района Рязанской области. В одном из сёл коммунальщик самостоятельно решил переделать водопровод и за деньги подключить к нему жителей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Директор жилищно-коммунального предприятия летом 2020 года принял решение о выводе из эксплуатации действующей линии холодного водоснабжения в селе Большое Агишево. Эти работы он не согласовывал с местными властями, проектно-сметная документация не составлялась. Подозреваемый построил новую линию, за подключение к которой жителям пришлось бы заплатить свои деньги.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого построенную без надлежащей проектно-сметной документации линию водопровода проверят на соответствие техническим нормам и правилам.