Симферополь, , 09:34 — REGNUM Приговор по уголовному делу о гибели десантников в Крыму в июне 2019 года вынес Крымский гарнизонный военный суд 2 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Суд и следствие установили, что обвиняемый по уголовному делу, являвшийся должностным лицом, в июне 2019 года при подготовке и в период проведения десантирования военнослужащих не обеспечил личный состав, выполняющий прыжки с парашютом, авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал готовность к работе спасательного поста на водоеме. В результате погибли двое военнослужащих.

«Кроме того, судом установлено, что в качестве причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, явились также иные нарушения, допущенные воинскими должностными лицами», — уточнили в пресс-службе.

Подсудимый признан судом виновным в халатности, ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как напоминает ИА REGNUM, летом 2019 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом двое военнослужащих по контракту одной из воинских частей ВДВ погибли при совершении десантирования на воду.