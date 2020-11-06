Благовещенск, , 09:32 — REGNUM В Амурской области коллектив родильного дома Благовещенска собирает подписи под обращением к губернатору региона. Медики просят Василия Орлова отказаться от перепрофилирования роддома в ковидный госпиталь, вникнуть, глубоко осознать проблему и исправить скоропалительное решение.

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Обращение сотрудников роддома к губернатору Приамурья опубликовало ИА AMUR. LIFE.

«Во все времена, какими бы трудными они ни были, беременных женщин и детей всегда берегли как источник и основу жизни, как святое из святых!» — говорится в письме.

Роддом Благовещенска оказывает помощь жительницам города и четырёх соседних районов. В обращении губернатору рассказали о том, что 60% родов проходят с осложнениями. Вторым учреждением, где могут принимать роды, является перинатальный центр — именно туда и перевели всех пациенток городского роддома. Это увеличивает нагрузку на учреждение в два раза, а в центре не хватает для этого площадей, коечного фонда и персонала.

«Если в единственном оставленном учреждении родовспоможения города возникнет вспышка короновирусной инфекции, где будут родоразрешаться женщины?» — спросили медики губернатора.

Под обращением уже подписались 79 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области принято решение развернуть инфекционные госпитали на базе наркологического диспансера, психиатрической больницы и роддома. В регионе работают девять инфекционных госпиталей на 1305 коек. Более 21% коечного фонда свободно.