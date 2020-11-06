Москва, , 09:31 — REGNUM В предстоящие выходные дни (7−8 ноября) жители Москвы и Подмосковья распрощаются с тёплой погодой. После выходных погода в столице уйдет в минус, передают «Метеоновогсти».

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В субботу и воскресенье в Москве температура воздуха днем будет повышаться до +8… +10 °С, что выше нормы на 6−8 °С. Но подует сильный северо-западный ветер.

С начала следующей недели температура воздуха начнет понижаться. Ночью ожидается до −1… −3 °С. Возможны дожди со снегом. Атмосферное давление повышенное — 755−757 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 ноября будет облачная с прояснениями погода, местами пройдёт дождь.

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