Вашингтон, , 09:28 — REGNUM В результате атаки хакеров разработчик и издатель видеоигр Capcom потерял большой объём важных данных. Об этом 6 ноября сообщил портал Kotaku.

Стало известно, что 2 ноября 2020 года серверы Capcom были отключены из-за «несанкционированного доступа» к серверам компании, который получили неизвестные злоумышленники.

Позже группа хакеров сообщила, что ей удалось скачать около 1 терабайта данных и отметила, что в файлах содержатся документы сотрудников Capcom, банковские реквизиты клиентов компании и иная информация, которая относится к коммерческой тайне.

Capcom в свою очередь заявила, что у неё пока нет подтвержений того, что хакеры действительно получили доступ к информации о клиентах. Компания добавила, что сейчас проводит консультации с правоохранительными органами по поводу произошедшего.

Напомним, Capcom является одной из крупнейших компаний, занятых в сфере разработки и издания видеоигр. Ей принадлежат такие популярные франшизы, как Devil May Cry, Street Fighter, Monster Hunter: World, Resident Evil, Lost Planet и другие.

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