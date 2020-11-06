Оренбург, , 09:26 — REGNUM Оренбургская областная клиническая инфекционная больница провела аукцион на оказание услуг по выполнению комплекса работ по разработке и созданию видеоролика по теме «Профилактика ВИЧ инфекции среди населения». Начальная (максимальная) цена лота составляла 1 328 983 рубля, во время конкурса она снижена до 1 323 228 рублей. Победителем стало микропредприятие, зарегистрированное в Москве.

Повторный аукцион на создание видеоролика Orb-zmo.rts-tender.ru

Примечательно, что аукцион проводился неоднократно. В первый раз заказчик отменил тендер, в качестве причины указав изменение в потребности.

Отменённый аукцион Orb-zmo.rts-tender.ru

Стоит отметить, что сведения о потенциальном дорогом видеоролике растиражировали информресурсы. Закупка вызвала резонанс в связи с тем, что сейчас осуществляются большие траты на борьбу с COVID-19, на помощь призывается бизнес. В такое время создание дорогого ролика о профилактике ВИЧ-инфекции общественность посчитала неуместным. Однако, после отмены аукциона больница вновь объявила тендер.

Согласно техзаданию, хронометраж видеоролика составит от 50 до 90 секунд. Исполнитель должен разработать не менее четырех вариантов концепции для разных возрастных групп. Ролик должен раскрывать один из аспектов профилактики ВИЧ-инфекции; содержать в видеоряде разнообразные планы, отснятые не менее чем в трех различных локациях, в том числе сцену на территории медицинского учреждения; содержать единую сюжетную линию. Для создания видеоролика заказчик требует привлечь режиссера, продюсера, сценариста, оператора, звукорежиссера, монтажера, графического дизайнера, художника-постановщика, актеров, иных необходимых специалистов, а в ходе съемок использовать необходимый сценический реквизит, костюмы в соответствии с утвержденным сценарием. Озвучить ролик должен профессиональный диктор. Готовый продукт исполнитель должен представить заказчику в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта.

Добавим, что в аукционе принимали участие две микропредприятие и индивидуальный предприниматель. Последний предложил 540 тысяч рублей, однако его заявку отклонили как несоответствующую требованиям.