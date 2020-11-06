Петрозаводск, , 09:35 — REGNUM В Карелии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 9 ноября и до конца месяца перейдут на дистанционное обучение учащиеся с 5-го по 8-й, а также 10-х классов, при этом детские сады и техникумы продолжат работу в обычном режиме. Об этом 6 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, за прошедшие сутки из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на карантин выведены две группы в детском саду поселке Лоухи и одна группа в петрозаводском детском саду № 115.

«Также одна группа в детском саду поселке Кааламо отправлена на карантин из-за случая ОРВИ», — уточнил глава региона.

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Вместе с тем к очной форме обучения вернулась одна группа студентов колледжа технологии и предпринимательства и одна группа студентов Петрозаводского автотранспортного техникума.

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