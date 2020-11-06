Челябинск, , 09:23 — REGNUM Обвиняемая в убийстве своего сына жительница Челябинска не смогла покинуть следственный изолятор. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Под стражу 24 октября её отправил Калининский райсуд. Следователи считают, что она и её сожитель нанесли младенцу несколько ударов по голове, от которых он скончался. Оба были отправлены в СИЗО до 23 декабря. Однако защита потребовала освободить женщину из изолятора, заявив, что она не собирается мешать производству по делу. Тем не менее облсуд отказался это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс. Ранее женщина заявила в полицию о похищении своего сына. Но затем она призналась в том, что мальчик уже мёртв и они с сожителем выбросили его в реку Миасс. Тело ребёнка впоследствии было найдено и на нём эксперты обнаружили признаки насилия.