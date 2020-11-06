Петрозаводск, , 09:26 — REGNUM Количество летальных исходов от COVID-19 в Республике Карелии за прошедшие сутки увеличилось на два и достигло 57 случаев. Об этом 6 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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В ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались жительница Костомукши, 1955 года рождения, и житель Кеми, 1956 года рождения.

«Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, что осложнило течение болезни. Несмотря на усилия врачей, коронавирус оказался сильнее», — отметил Парфенчиков.

Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 57 пациентов с COVID-19.

Вместе с тем за прошедшие сутки в регионе было выявлено 168 новых случаев заражения, это на 49 случаев меньше, чем было зафиксировано сутками ранее. Среди новых зараженных пять детей, также у 138 человек есть признаки заболевания, 30 — бессимптомные.

В числе новых инфицированных 89 выявлены в Петрозаводске, 16 — в Кондопожском районе, 14 — в Прионежском районе, 11 — в Пудоже, восемь — в Лоухи, шесть — в Лахденпохском районе. По четыре новых случая в Сортавале, Пряжинском районе и Олонецком районе. По три новых инфицированных выявлено в Сегеже, Медвежьегорском районе, два в поселке Калевала. По одному зараженному в Костомукше, поселке Муезерский, Суоярвском районе и Беломорске.

«В стационарах находятся 526 человек, из них в состоянии средней тяжести — 508 (плюс 47 за сутки), тяжелых — десять, на аппаратах ИВЛ — восемь», — уточнил Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 7444 инфицированных, из них 4704 человека выписаны, в том числе 19 — за последние сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1934 человека, в том числе 22 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 85 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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