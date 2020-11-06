Чебоксары, , 09:18 — REGNUM В Чувашии эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остаётся «достаточно напряжённой», «идёт достаточно мощная нагрузка на систему здравоохранения». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 6 ноября, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев, призвав жителей неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

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Руководитель республики, оценивая ситуацию в регионе с распространением коронавируса, высказал мнение, что «мы находимся на переломном этапе».

«Когда не так стремительно растёт число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но отмечается большая нагрузка на систему здравоохранения и недопустима дальнейшая эскалация ситуации… Идёт достаточно мощная нагрузка на систему здравоохранения», — сказал Олег Николаев, отметив, что ситуация остаётся «достаточно напряжённой».

По данным минздрава, в Чувашии развёрнуто 2210 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 24% от общего коечного фонда республики.

Глава Чувашии также с сожалением констатировал, что нередко к заболеванию приводит небрежное отношение самих жителей к эпидемиологическим требованиям.

«К сожалению, нередко население обращает внимание на опасность тогда, когда заболевает очень близкий человек или кто-то из ближнего круга. Хотелось бы обратиться ко всем: необходимо соблюдать требования безопасности (носить маски, соблюдать безопасную дистанцию) и беречь своё здоровье, здоровье своих близких», — призвал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 10 198 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 8701 человек, умер 161 пациент с COVID-19.

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