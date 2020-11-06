Босасо, Сомали, , 09:21 — REGNUM Суд в сомалийском полуавтономном районе Пунтленд приговорил двух мужчин к смертной казни за изнасилование и убийство 14-летней девушки. Об этом сообщает BBC Somalia.

Мохаммед Абди Фарай и Абдирахман Мохаммед Исак признались в преступлении, совершенном после похищения девушки в городе Босасо в начале этого года.

В последние месяцы число преступлений против женщин и девочек в Сомали увеличилось, отмечают журналисты.

В настоящее время полиция расследует несколько подобных дел, в том числе жестокое убийство 19-летней девушки в столице Сомали, Могадишо. Девушку изнасиловали и сбросили с шестиэтажного здания в сентябре этого года. Произошедшее вызвало женские марши протеста с требованием наказать виновных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сомали задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки