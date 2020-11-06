Махачкала, , 09:14 — REGNUM Таможенники Дагестанской таможни обнаружили нарушения при продаже меховых изделий. На центральном рынке города Хасавюрта были выявлены несколько павильонов, торгующих шубами без обязательной маркировки. При пересчете было установлено, что таких изделий насчитывалось 2,7 тысячи, а общая стоимость товара превысила 206 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможенного органа.

Факт торговли продукцией без нанесенных контрольных идентификационных знаков (КиЗов) установили в ходе рейдов таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Большая часть меховых изделий находилась на реализации без нанесенных контрольных идентификационных знаков. Кроме того, на 20 шубах находились КиЗы, не соответствующие данным товарам», — говорится в сообщении ведомства.

Фигурантами уголовных дел стали два индивидуальных предпринимателя, в отношении них ведется расследование.

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