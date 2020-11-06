Варшава, , 09:13 — REGNUM Дистанционное обучение в начальных и средних школах Польши в связи с пандемией коронавируса продлено до 29 ноября. С понедельника, 9 ноября, ученики 1−3 классов начальной школы также будут обучаться дистанционно. Соответствующее решение министерства образования республики было опубликовано в Journal of Laws.

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Решение касается учащихся в 1−8 классах начальных и средних школ, а также учреждений дополнительного образования и центров профессионального обучения. Причем, если учащиеся 4−8 классов удаленно обучаются еще с 26 октября, то ученики 1−3 класса только начнут данный процесс.

Однако для учащихся 8-х классов и выпускников средней школы, как и для студентов, сдающих дипломный экзамен, в учреждениях образования могут быть организованы очные консультации.

Ограничение функционирования образовательных учреждений не распространяется лишь на специализированные начальные и средние школы, действующие при молодежных социотерапевтических центрах.

Данное постановление министерства образования Польши вступает в силу 9 ноября.