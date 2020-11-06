Казань, , 09:14 — REGNUM В Казани основатели центра реабилитации диких животных «Полнолуние» намерены запустить автомобиль скорой помощи для диких животных. Об этом сообщил один из основателей проекта — студент Казанской ветеринарной академии Кай Куклин.

Скорая помощь Pixabay.com

С его слов, студенты готовят заявку на получение президентского гранта. В планах — организовать машину скорой помощи для отлова диких животных, сбежавших из зоопарка или сбитых автомобилями на дорогах, например, лосей. Чтобы не отстреливать таких животных, у которых травмы совместимы с жизнью, мы хотим оказывать им медицинскую помощь, заявил Куклин.

Студенты планируют на средства гранта купить и оборудовать автомобиль для диагностики раненого животного на месте происшествия. Кроме этого, для введения будущих пациентов в медикаментозный сон организаторам проекта потребуются дротики и ружья.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с помощью чипов или меток до конца 2028 года планируют идентифицировать всех животных, включая собак, кошек и даже пчелосемьи.

Читайте также: До 2028 года в Татарии планируют идентифицировать всех животных