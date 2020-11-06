Уфа, , 09:17 — REGNUM Порядка 10 тысяч защитных масок раздадут жителям в Уфе. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 ноября в столице Башкирии пройдет акция #МаскаВПомощь, во время которой добровольцы выдадут жителям порядка десяти тысяч защитных масок.

Отмечается, что акция организована для недопущения распространения коронавируса. Маски будут раздавать в разных районах Уфы около городских больниц, детских поликлиник, торговых центров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 ноября в Башкирии было выявлено 11 244 случаев заражения коронавирусом, при этом 10 324 человек с ним справились.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё два жителя Татарии скончались от COVID-19