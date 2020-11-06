Токио, , 09:09 — REGNUM Актёр Ник Апостолидес, озвучивший Леона Кеннеди в игре Resident Evil 2 Remake, выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён вместе с устройством для захвата мимики. Об этом 6 ноября сообщил портал Game Rant.

В описании к публикации Апостолидес отметил, что ему было приятно вернуться к работе. Пользователи соцсети обратили внимание, что актёр разместил в посте хештег «видеоигры» и пришли к выводу, что речь идёт не о проекте фильма. Многие поклонники Resident Evil сразу же предположили, что Апостолидес участвует в реализации проекта ремейка Resident Evil 4.

https://twitter.com/Nik_apostolides/status/1323305955380002816

Ранее в СМИ появилась информация, что Capcom работает над этой игрой, однако компания пока не выступила с официальными заявлениями. Инсайдеры сообщали, что релиз новой версии Resident Evil 4 может состояться в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Resident Evil: Village появится поддержка новых технологий графики

Читайте развитие сюжета: Хакеры украли у компании Capcom около 1 терабайта важных данных