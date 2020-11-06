Накуру, Кения, , 09:11 — REGNUM По меньшей мере 68 учащихся и пять учителей заразились коронавирусом в школе Bahati Girls Secondary School в кенийском округе Накуру на фоне увеличения числа новых случаев заболевания COVID-19 в стране. Об этом сообщает Cirizen TV.

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После выявления случаев заражения коронавирусом в школе другие 115 ее учащихся были помещены в карантин.

Один школьник был срочно доставлен в больницу после развития осложнений, сообщает пресс-служба правительства.

Днем ранее около 52 учеников одной из школ в округе Бусия заразились коронавирусом. Они находятся в карантине внутри школы.