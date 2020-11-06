Новосибирск, , 09:04 — REGNUM За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся — женщины. Им всем было по 69 лет.

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Таким образом, за всё время эпидемии в регионе зарегистрировано 612 смертей среди носителей SARS-CoV-2.

За сутки в регионе также выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 18 381. Из них 15 124 человека к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.

«Госпитализированы всего 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3 907», — отметили в штабе.

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